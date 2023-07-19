МЖД предупредила о корректировках в расписании поездов Курского и Рижского направлений

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пассажиров предупредили о корректировках, которые будут вноситься в график движения поездов Курского и Рижского направлений МЖД. Изменения связаны с вынужденной остановкой поезда № 7416 Подольск – Нахабино на станции Курская. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЖД.

Уточняется, что остановка состава произошла по техническим причинам.

"В 07:23 поезд № 7416 продолжил движение по маршруту. Принимаются меры по введению движения в график. Возможны оперативные корректировки в расписании поездов Курского и Рижского направлений МЖД", – сообщается в публикации.

Ранее пассажиров предупредили, что с 02:30 21 июля до 02:30 24 июля изменится расписание движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная. Это связано с подготовкой к запуску четвертого Московского центрального диаметра.

Уточнялось, что большая часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино. Для поездок в столицу граждан призвали пользоваться станцией Железнодорожная, из Москвы – станцией Ольгино.



Поезда не будут ходить между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" 22–23 июля