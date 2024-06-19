Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 21–24 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 02:00 21 июня до 02:00 24 июня, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в указанные часы часть поездов выведут из расписания. С 05:20 до 09:30 интервалы движения поездов увеличат до 12–18 минут. Некоторые электрички проследуют от и до Курского вокзала и Люблина.

"Во время "окон" будут модернизировать станцию Царицыно, в это время будут закрыты третий и пятый пути на станции Царицыно", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных и городских поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.

До 1 декабря 2024 года по измененному графику следуют поезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Изменения вызваны строительством путепровода к мелькомбинату между станциями Тестовская и Беговая. Там проводятся работы по возведению опор и монтажу пролетных строений сооружения.

