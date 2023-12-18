Веломаршрут "Зеленое кольцо" победил в номинации "Устойчивые города"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Велосипедный маршрут "Зеленое кольцо" стал победителем конкурса "Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского" в номинации "Устойчивые города". Об этом сообщается в столичном телеграм-канале Дептранса.

В этом году в конкурсе участвовало 374 проекта из 66 регионов России. Премия присуждается лучшим проектам в области охраны окружающей среды и в области формирования экологической культуры.

Отмечается, что разработал и реализует этот велосипедный маршрут ЦОДД. Этот объект соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на данный момент длина веломаршрута "Зеленое кольцо" составляет 71 километр, это более 50% от общей готовности.

"Сейчас "Зеленое кольцо" проходит в пяти округах города. Велосипедисты могут удобно и безопасно ездить, заниматься спортом и проводить время на природе", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что веломаршрут "Зеленое кольцо" продлили на 26 километров. Он проходит от Тимирязевского парка до Лосиного Острова через ВДНХ, парки "Останкино", "Яуза", "Ростокинский акведук". В будущем его протяженность вырастет до более чем 120 километров.

Веломаршрут "Зеленое кольцо" продлили от Тимирязевского парка до Лосиного Острова