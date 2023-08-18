17:41Транспорт
В ГД выступили против запрета продажи допуслуг на субсидируемых рейсах
Фото: depositphotos/d.travnikov
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов считает, что у пассажиров должна остаться возможность приобретать дополнительные услуги на внутренних субсидируемых государством авиарейсах. Своим мнением он поделился в беседе с Агентством "Москва".
"Уточнения, которые собирается сделать Минтранс, на мой взгляд, не должны касаться дополнительных услуг и привилегий гражданам, которые хотят эти привилегии получить", – сказал депутат.
Он отметил, что пассажир может захотеть взять дополнительное питание, а кому-то потребуется заплатить за ненормативный багаж. Все это не должно входить в спецтариф, но и лишать граждан возможности воспользоваться дополнительными опциями тоже нельзя, подчеркнул парламентарий.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники писала, что Минтранс РФ хочет запретить российским авиакомпаниям продажу допуслуг на внутренних рейсах в облет Москвы, которые субсидируются государством. В ведомстве надеются так предотвратить навязывания пассажирам дополнительных платных услуг.
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