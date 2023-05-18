РЖД увеличат глубину продажи билетов на поезда по ряду направлений из Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российские железные дороги (РЖД) увеличат глубину продажи билетов на поезда по ряду направлений, в том числе из Москвы, отправлением до середины августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили в РЖД, меры коснутся поездов, продажа билетов на которые была ограничена 45 сутками в связи с работами по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

"В их числе: Москва – Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ и Казань; Казань – Анапа; Нижний Новгород – Имеретинский Курорт; из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска транзитом через Москву в Анапу, Адлер, Новороссийск, Махачкалу и Владикавказ, Астрахань, Волгоград и Кисловодск", – указано в сообщении.

Кроме того, глубину продажи билетов увеличат и на других направлениях, включая маршруты Москва – Санкт-Петербург, Мурманск, Рыбинск; Санкт-Петербург – Смоленск, Белгород, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Самара, Ижевск, Челябинск, Оренбург.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, подчеркнули в РЖД.

Ранее сообщалось, что сезонный поезд № 148/147 между Москвой и Калининградом начнет курсировать с 11 июня. В каждом составе одновременно могут проезжать не более 300 пассажиров. В поездах предусмотрены плацкартные и купейные вагоны с местами для маломобильных пассажиров и кондиционерами.

Кроме того, в Калининград ходят фирменные поезда № 29/30 "Янтарь" из Москвы, № 79/80 из Санкт-Петербурга и № 59/360 из Адлера.