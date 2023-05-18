Япония увеличила экспорт автомобилей в Россию на 77%

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Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию на 77% в годовом исчислении в апреле этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Минфина страны.

При этом, как следует из документа, объем экспорта мотоциклов и автоциклов в отчетный период вырос на 86,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%. Кроме того, на 51,8% вырос экспорт аудио- и видеоаппаратуры.

Между тем экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий – на 34,6%.

Общий объем экспорта из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).

Ранее Южная Корея объявила о расширении экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии на 740 позиций. В список в том числе вошли детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, а также детали для них. До принятия таких мер список ограничений в отношении России и Белоруссии охватывал всего 57 позиций.