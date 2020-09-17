Пассажирам междугородних рейсов сообщат об изменениях по СМС

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Мосгортранс объявил о запуске новой услуги для пассажиров междугородних и международных рейсов.

"Теперь при покупке междугороднего или международного билета в кассах автовокзалов и автостанций Мосгортранса пассажир может оставить свой номер телефона. Если перевозчик отменит рейс, пассажира предупредят в СМС-сообщении", – рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Данная услуга будет бесплатной. Получить ее можно на станциях и вокзалах "Саларьево", "Северные ворота", "Южные ворота", "Варшавская" и "Орехово".

Пассажиры по-прежнему могут приобретать билеты на сайте Мосгортранса и в приложении Московского транспорта. В последнем случае об изменениях также сообщает – приложение отправит соответствующее уведомление.

В сентябре 2020 года в Мосгортрансе рассказали об установке девяти тепловизоров на международных вокзалах и автостанциях. Устройства необходимы для измерения температуры, они подадут сигнал, если показатель нормы превышен.

