Девять тепловизоров установили на автовокзалах и автостанциях Мосгортранса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице на международных вокзалах и автостанциях установили девять тепловизоров, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Мы установили девять таких устройств на международных вокзалах "Северные ворота", "Южные ворота", "Саларьево" и на автостанциях "Варшавская" и "Орехово", – говорится в сообщении.

Как уточняется, устройства будут измерять пассажирам температуру и сигнализировать в случае, если она повышена.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что тепловизоры необходимы для безопасности. Они стоят при входе возле рамок металлоискателей.

"Если оборудование фиксирует повышенную температуру, оно издает специальный звуковой сигнал. Тогда пассажиру измеряют температуру уже обычным термометром, чтобы убедиться в верности показателей. Если она повышена, на вокзал не допускают и рекомендуют обратиться к врачу. Такие же тепловизоры используются в Мосметро", – рассказал Ликсутов.

В Депртансе добавили, что на всех автовокзалах и станциях установлены санитайзеры и вендинговые автоматы, в которых можно купить маски и перчатки.

3 сентября стало известно, что в столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово передали переносные тепловизоры для пунктов пропуска через государственную границу РФ. Отмечается, что тепловизор способен определить человека с высокой температурой на большом расстоянии.

Известно, что оборудование разработано в России и хорошо зарекомендовало себя в период проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Уточнялось, что тепловизоры также появятся в автомобильных, морских и железнодорожных пунктах пропуска до конца текущего года.

