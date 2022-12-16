Столичный Дептранс рекомендовал автомобилистам отложить вечерние поездки из-за заторов

Фото: Агентство "Москва"

Жителей столицы призвали отказаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик и использовать городской транспорт, сообщает пресс-служба Дептранса.

В ЦОДД рассказали, что в связи с коротким рабочим днем час пик начнется около 16:00 и продлится до 20:00. В этот промежуток времени для выезда из дома рекомендуется выбрать метро, МЦК или МЦД.

"Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, а вам – никуда не опоздать", – говорится в сообщении.

Трудности будут наблюдаться в центре столицы, на магистралях по направлению в область и на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах. По состоянию на 07:45 движение оценивается в столице в 4 балла. Отмечается, что на трафик влияет снегопад, который привел к снижению скорости, гололедица, мелкие аварии и затруднения из-за дорожных работ.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что вечером в пятницу, 16 декабря, в Москве ожидается возобновление снегопадов и усиление ветра. По его словам, в субботу, 17 декабря, в столице выпадет более 6 миллиметров осадков в виде снега.

Москвичам показали обстановку в городе в связи со снегопадом

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