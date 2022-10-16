Фото: Москва 24

Движение в сторону области затруднено из-за ДТП на дублере Ленинградского проспекта. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"Движение в сторону области осуществляется по 1 из 4 полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ЧП случилось в районе дома 36. Там столкнулись две машины, после чего одна из них загорелась. Возгорание удалось ликвидировать.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов м77 и м86 были изменены из-за ДТП на улице Мусы Джалиля. Авария произошла в районе дома 38, корпуса 1. Там столкнулись две машины.



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