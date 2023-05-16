Аэропорт Шереметьево подключили к блокчейн-системе "Газпром нефти"

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Аэропорт Шереметьево подключили к блокчейн-системе Smart Fuel "Газпром нефти" для оплаты авиатоплива, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что цифровая система позволяет моментально оплачивать заправку "в крыло". С помощью блокчейн-платформы авиатопливного предприятия "Газпромнефть-Аэро" в московском аэропорту начнут обслуживать самолеты авиакомпании Smartavia.

"Совершенно новый подход к процессу заправки воздушных судов имеет особое значение для авиакомпании – он позволяет сделать процесс быстрым, прозрачным и современным. Сотрудничество с "Газпромнефть-Аэро" в рамках этого проекта является отличным примером того, как авиакомпания, используя передовые цифровые технологии, повышает свою эффективность", – заявил генеральный директор авиакомпании Smartavia Сергей Чернышев.

Как отмечает пресс-служба "Газпром нефти", при использовании платформы Smart Fuel время взаиморасчетов между топливным оператором и авиакомпанией сокращается с 4–5 дней до 15 секунд, а интервал межрейсового обслуживания самолетов – на 10%.



"Наша система доступна уже в 18 аэропортах страны: ежедневно с ее помощью обслуживаются сотни рейсов от Мурманска до Красноярска. По итогам 2022 года объем заправок "в крыло" с применением блокчейна был увеличен в семь раз. Благодаря расширенному функционалу Smart Fuel имеет высокий потенциал к масштабированию в российской авиатопливной отрасли", – добавил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.



Заказ заправки, оплата и обмен документами происходят онлайн: информация об операциях поступает в полетное задание авиакомпании и в цифровую систему учета на топливозаправщиках, а данные о сделках подтверждаются участниками процесса и хранятся в блокчейн-системе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево запустят интерактивные цифровые помощники. В подобных киосках пассажиры смогут самостоятельно зарегистрироваться, приобрести дополнительные услуги, проложить маршруты по аэропорту и посмотреть расписание рейсов.