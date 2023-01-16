Эксперт оценил обновление списка неисправностей авто, за которые будут штрафовать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортного средства, существует в настоящее время, его планируется лишь доработать, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Перечень не отвечает требованиям времени. Например, у нас требования про резину зимнюю и летнюю содержатся в техрегламенте о безопасности колесных транспортных средств, это такой наднациональный документ Таможенного союза, он есть с 2015 года. Но штраф выписать нельзя, потому что в КоАП и в перечне неисправностей этого нет. Значит, нужно перечень править, собственно, чем сейчас Госавтоинспекция и занимается", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в России составили список неисправностей авто, за которые будет штраф. Сотрудники могут штрафовать за езду на резине не по сезону. Кроме этого, планируется ввести запрет на использование в фарах источников света с несоответствующим "предусмотренному в эксплуатационной документации" классу. Также сотрудник Госавтоинспекции сможет выписать штраф из-за неработающей системы ABS.

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