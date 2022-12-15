Новые модели автомобилей китайских брендов производятся на заводе "Автотор" – губернатор

Фото: ТАСС/ООО "Автотор Холдинг"

На калининградском заводе "Автотор" производятся новые модели автомобилей китайских брендов, их представят в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

"Да, конечно. Тут активно очень работаем", – ответил он на вопрос о том, будут ли представлены новые модели в ближайшее время.

Губернатор уточнил, что уже было собрано несколько тысяч автомобилей, производство которых происходит несколько последних недель. Алиханов подтвердил, что бренды автомобилей китайские, но отказался назвать конкретные модели.

По словам губернатора, завод "Автотор" за последние полтора-два года инвестировал в строительство новых цехов более 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров приняли участие в торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в Москве.

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