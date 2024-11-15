В Москве задержан мужчина, ударивший ногой по лицу подростка в метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержали мужчину, пнувшего в лицо подростка в вагоне метро, сообщает пресс-служба УВД на столичном метрополитене.

"Инцидент произошел в вагоне электропоезда, следовавшего по Большой кольцевой линии. Пассажир, которому не понравился внешний вид подростка, стал агрессивно высказываться в его адрес. Видя, что на его нападки не реагируют, он нанес удар ногой в область головы несовершеннолетнему", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался 16-летний юноша, после инцидента он обратился в полицию, а также к врачам, которые диагностировали у него ушибы.

Мужчина, в свою очередь, сразу же после нападения на подростка выбежал из вагона. Вскоре его задержали на станции "Сокольники". На данный момент он находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.

После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами в область тела и лица ранее незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда. Там потерпевший, опасаясь новых нападений, достал огнетушитель.