Москвичам напомнили об изменении режима работы вестибюля станции метро "Белорусская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюль № 1 станции "Белорусская" Кольцевой линии метро с вечера 15 ноября до 17 ноября будет работать только на выход. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.



"С 22:00 15 ноября по 17 ноября вестибюль № 1 станции "Белорусская" Кольцевой линии метро будет работать только на выход", – напомнили там.

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. Пассажиры смогут войти на Кольцевую линию со второго или третьего вестибюля, либо сделать пересадку с Замоскворецкой ветки.

До этого выход со станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена частично закрыли на ремонт. Ограничения будут действовать до 15 декабря.

Узнать о ремонтах в метро пассажиры могут в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте.

