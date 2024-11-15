15 ноября, 07:20Транспорт
Москвичам напомнили об изменении режима работы вестибюля станции метро "Белорусская"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вестибюль № 1 станции "Белорусская" Кольцевой линии метро с вечера 15 ноября до 17 ноября будет работать только на выход. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"С 22:00 15 ноября по 17 ноября вестибюль № 1 станции "Белорусская" Кольцевой линии метро будет работать только на выход", – напомнили там.
Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. Пассажиры смогут войти на Кольцевую линию со второго или третьего вестибюля, либо сделать пересадку с Замоскворецкой ветки.
До этого выход со станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена частично закрыли на ремонт. Ограничения будут действовать до 15 декабря.
Узнать о ремонтах в метро пассажиры могут в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте.
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