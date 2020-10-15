Движение поездов на МЦК изменится 17 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Московском центральном кольце изменится 17 октября из-за строительства участка Северо-Восточной хорды, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В частности, поезда МЦК, следующие по направлению от Белокаменной до Зорге, будут без остановки проезжать станции Ростокино, Коптево и Балтийская.

Интервал движения поездов увеличится до восьми минут. Чтобы проехать к ним, пассажирам рекомендуют пользоваться станциями Владыкино или Стрешнево.

"Вы сможете сесть на поезд, идущий в обратном направлении, и доехать до нужной вам станции", – говорится в сообщении. Уточняется, что объезд может занять около 20 минут, поэтому выезжать стоит заранее.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны ОЖД вдоль МЦК до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД. Общая протяженность хорды составит 106 километров (35 километров – прямой ход).

Сергей Собянин поручил завершить производство строительно-монтажных работ на СВХ в 2022 году.

