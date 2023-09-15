Экс-глава Росавиации Нерадько планирует перейти на работу в "Норникель" – СМИ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько может занять должность вице-президента в "Норникеле". Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к Минтрансу.

"Перейдет в "Норникель", на должность вице-президента. Обсуждалось две возможных компании, куда он может перейти, – "Аэродинамика" и "Норникель". В итоге решил в "Норникель", – сообщил собеседник агентства.

Ранее Александр Нерадько, возглавлявший Росавиацию с 2009 года, был освобожден от должности. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил главой агентства Дмитрия Ядрова.