Москвичи могут принять участие в тестировании сидений для инновационных вагонов метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи могут принять участие в уникальном исследовании, в рамках которого предлагается протестировать удобство сидений для инновационных вагонов поездов в метро, сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Горожан попросят дать интервью модераторам Центра клиентского сервиса. Опрос занимает около 40 минут. После его завершения жители столицы могут получить сувенир с символикой метрополитена.

"Обеспечивать комфорт поездок в городском транспорте – приоритетная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому в каждой новой серии поездов опираемся на пожелания пассажиров и машинистов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, недавно по результатам опросов в инновационных вагонах "Москва-2024" последних поставок начали внедрять зарядные устройства типа type-C.

"Теперь совместно с российским производителем изучаем мнения о необходимом количестве и оптимальном размере сидений в вагонах будущего", – добавил заммэра.

Зарядки type-C появились в новом составе поезда "Москва-2024" в июле. В апреле более 12 тысяч горожан поделились своим мнением о том, каким должен быть поезд будущего. Большинство пожелало появления разъемов для зарядки гаджетов типа type-C. Также на поручнях в вагонах стало на 32 зарядных порта больше, а дополнительные зарядки добавили у межвагонных переходов и около специальных мест для инвалидов в головных вагонах.

