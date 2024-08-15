Координатор "Безопасной столицы" Лиханов: на маршрут № 844 выйдут дополнительные автобусы

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По Пролетарскому проспекту от метро "Каширская" до метро "Кантемировская" начнут курсировать дополнительные автобусы, сообщил Агентству "Москва" координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

"Автобусы № 844 будут ходить чаще благодаря введению дополнительных единиц подвижного состава. На маршруте автобуса-экспресса № 80е не только сократятся интервалы движения, но и увеличится количество остановок, о чем также просили жители. Привычные маршруты по Пролетарскому проспекту, в том числе на работу, станут комфортнее. И все благодаря неравнодушию жителей района, которые активно меняют свой район к лучшему", – рассказал Лиханов.

Он пояснил, что ранее по просьбе жителей района Москворечье-Сабурово он обратился в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в связи с нерегулярным движением автобуса № 844 и нехваткой остановок на пути следования автобуса-экспресса № 80е.

Кроме того, Лиханов сообщил, что было проведено несколько рейдов совместно с представителями ГКУ "Организатор перевозок".

"Убедились, что такая проблема существует. Решение было найдено", – добавил он.

В июле с просьбой обратить внимание на график курсирования автобусов по Пролетарскому проспекту к Лиханову обратились жители многоквартирных домов на улице Кантемировская и Пролетарском проспекте, а также в районе парка "Долина реки Чертановки". Активисты собрали более 700 подписей за совершенствование транспортной логистики.

Движение транспорта будет временно заблокировано на одном из участков Тверской улицы с 16 по 19 августа в связи с заменой асфальта. В частности, с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа будет закрыто движение с пропуском местных жителей по Леонтьевскому, Брюсову, Газетному, Никитскому, Козицкому, Глинищевскому, Большому и Малому Гнездниковским переулкам.

В связи с этим Дептранс посоветовал в период проведения ремонта использовать для поездок метро, а также порекомендовал заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

