Автобусы временно не будут ходить по части Тверской улицы 16–19 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автобусы временно не будут курсировать по части Тверской улицы с 16 по 19 августа. Это связано с проведением дорожных работ, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автобусы м1 будут ходить по Волхонке, Гоголевскому, Никитскому и Тверскому бульварам, е30, м40, н1 и н12 – по Петровке, Петровскому и Страстному бульварам.

Маршруты с344 начнут курсировать в обе стороны по Тверскому, Страстному и Петровскому бульварам с разворотом у станции метро "Трубная".

Остановки "Пушкинская площадь", "Тверская площадь", "Метро "Охотный Ряд" в эти числа перестанут работать.

Кроме того, движение транспорта будет временно заблокировано на одном из участков Тверской улицы с 16 по 19 августа в связи с заменой асфальта. В частности, с 22:00 16 августа до 06:00 19 августа будет закрыто движение с пропуском местных жителей по Леонтьевскому, Брюсову, Газетному, Никитскому, Козицкому, Глинищевскому, Большому и Малому Гнездниковским переулкам.

В связи с этим Дептранс посоветовал в период проведения ремонта использовать для поездок метро, а также порекомендовал заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

