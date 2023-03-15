Поезда задерживаются на Павелецком направлении МЖД в сторону Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пассажиров Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) предупредили о задержке ряда поездов, следующих в Москву.

"В настоящее время по техническим причинам некоторые поезда дальних маршрутов Павелецкого направления в сторону Москвы следуют с отклонением от графика. Максимальное время опоздания – до 28 минут", – сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что поезда от Домодедова до Москвы следуют в соответствии с расписанием.

В пресс-службе МЖД добавили, что предпринимают усилия для стабилизации графика движения поездов. Пассажирам принесли извинения за возможные неудобства.

Ранее департамент транспорта Москвы анонсировал изменения в расписании движения поездов на Калужском направлении МЖД. 18 марта вводятся ограничения, необходимые для подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-4.

Открытие МЦД-4 в столице состоится в 2023 году

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