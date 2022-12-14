Почти 50 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столичных аэропортах Москвы задержали или отменили 46 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, во Внуково задержали 16 рейсов, а три отменили. В Домодедове же изменили время вылета 11 самолетов, а не вылетят вовсе четыре транспорта.

В Шереметьево 10 рейсов задержали, а два отменили.

Ранее СМИ сообщили, что авиакомпания "Россия" намерена отправлять в простой своих пилотов, летающих на самолетах Airbus. Такое решение приняли, чтобы не допустить массовых сокращений на фоне тяжелых финансово-хозяйственных обстоятельств. Авиакомпания будет ежемесячно поочередно отстранять треть летного состава Airbus А320/А319 с сохранением двух третей их оклада.



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