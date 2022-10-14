Стоимость абонементов на проезд по платным участкам трасс М-4 и М-11 увеличат в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госкомпания "Автодор" увеличит стоимость абонементов на проезд по платным участкам трасс М-4 "Дон" и М-11" Нева". Об этом сообщается в пресс-службе организации.

"Стоимость абонементов вырастет примерно на 10%", – уведомили в компании.

Предыдущая индексация цен на абонементы пришлась на ноябрь 2021 года.

В "Автодоре" также сообщили о корректировке тарифов на отдельных платных участках автомобильных дорог М-3 "Украина" и М-4 "Дон". Изменения вносятся в связи с завершением летнего сезона и периода повышенного спроса.

По информации госкомпании, в первую очередь будут обновлены тарифы на проезд транспортных средств первой категории в дни с пятницы по воскресенье. О других изменениях не сообщается.

В начале октября Минтранс РФ показал проект постановления, согласно которому стоимость проезда по платной дороге для легкового автомобиля предложено повысить с 3 рублей до 5 за километр, для грузовика – до 14,25 рубля за километр.

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