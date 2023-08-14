Турецкий самолет пролетел через закрытое воздушное пространство Украины – СМИ

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Самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines 25 июля пролетел через закрытое воздушное пространство Украины, закрытое с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает NRK со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Пассажирское воздушное судно Airbus A312-200 следовало из Осло в Анталью. Спустя два часа самолет сбился с курса и пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. После этого он оказался в воздушном пространстве Румынии.

В авиакомпании подтвердили факт пролета. Там пояснили, что самолет сменил курс из-за предстоящего шторма. При этом на вопрос издания, осведомлены ли о пролете судна украинские власти, в компании не ответили.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", – прокомментировал представитель BBN Airlines.

Ранее СМИ сообщали, что в Польше заметили самолеты турецких авиалиний с россиянами на борту, несмотря на введенные страной ограничения. Воздушное пространство Польши, в частности, использует авиакомпания Turkish Airlines, осуществляющая полеты из Москвы и Санкт-Петербурга.

