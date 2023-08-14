"АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Largus с 14 августа

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"АвтоВАЗ" с 14 августа возобновляет производство автомобилей Lada Largus после его приостановки летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"14 августа 2023 года с конвейера <...> начнут сходить первые товарные автомобили семейства Lada Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущего месяца планируется суммарно выпустить 650 автомобилей данной модели и машинокомплектов для партии электромобилей e-Largus. Последние затем соберут на заводе в Ижевске.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" до середины 2024 года намерен полностью перенести производство Lada Largus на предприятие в Ижевске. Завод в Тольятти между тем сосредоточится на выпуске новых моделей марки, в числе которых Iskra, Aura и Vesta.

