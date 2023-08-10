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10 августа, 19:15

Транспорт

"Автотор" в ближайшие дни начнет испытания собственного электромобиля

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Российских холдинг "Автотор" в ближайшие дни начнет испытания электромобиля собственной разработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя и основного владельца компании Владимира Щербакова.

"Мы готовим производство автомобилей малого класса двух видов – на двигателе внутреннего сгорания <...> и электро. Образцы у нас есть, мы над ними продолжаем работать. <...> Испытания в течение недели должны начаться", – рассказал предприниматель.

Он уточнил, что автомобили будут выпускать под специально созданным для этого брендом. Компанию, которая займется выпуском машин, вероятно, образуют в составе "Автотора". Сам же холдинг продолжит выступать в роли автосборочного предприятия для зарубежных компаний.

Щербаков добавил, что у "Автотора" пока нет планов конкурировать с крупными автоконцернами, а масштабы его задумок пока не сравнимы с таковыми у "АвтоВАЗа".

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" до середины 2024 года намерен полностью перенести производство Lada Largus на предприятие в Ижевске. Завод в Тольятти между тем сосредоточится на выпуске новых моделей марки, в числе которых Iskra, Aura и Vesta.

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