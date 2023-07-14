Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится 15 и 16 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится в выходные с 14:00 15 июля до 17:00 16 июля. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"В период окон будут готовиться к запуску D4: модернизировать систему управления движением на всем направлении", – уточнили в сообщении.

В транспортном ведомстве подчеркнули, в связи с подготовкой к запуску четвертого диаметра отменят часть поездов, также увеличат интервалы курсирования электричек на участке Толстопальцево – Нара.

По данным Дептранса, в сторону области не будет движения поездов 15 июля с 14:00. Кроме того, в сторону Москвы увеличат интервалы до одного часа. Также поезда не будут курсировать в обе стороны 16 июля с начала движения до 17:00. В этот же день поезда проследуют в сторону Москвы от и до Лесного городка и Солнечной, в сторону Калуги – от и до Нары.

Уточняется, что на всем направлении интервалы движения поездов увеличены до двух часов. Помимо этого, специалисты скорректировали время отправления последних электричек.

Из-за изменений в расписании поездов назначат компенсационные автобусы. Пассажиры могут ознакомиться с их маршрутами и расписанием на сайте ЦППК. Для проезда пассажиры должны будут предъявить проездные билеты на пригородные поезда, действующие на этом маршруте.

Ранее сообщалось, что расписание движения пригородных поездов будет изменено в воскресенье, 16 июля, с 05:00 до 18:00 на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Изменения в расписание внесут из-за модернизации инфраструктуры в границах станции Площадь трех вокзалов. Железнодорожники проведут работы в период наименьшего пассажиропотока.

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