Почти 40 рейсов задержали или отменили в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержали и отменили 38 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Так, во Внуково задержали 10 рейсов, а отменили пять самолетов. Аналогичная ситуация сложилась и в Домодедове.

В Шереметьево задержали шесть рейсов, а два отменили.

Ранее сообщалось, что в Москве изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров с 22:00 до 06:30 с 14 по 16 и с 18 по 24 декабря. В это время специалисты планируют проводить работы по усилению контактной сети на участке от Царицына до Подольска.



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