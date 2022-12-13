Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 14 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров изменится с 22:00 до 06:30 с 14 по 16 и с 18 по 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В эти даты специалисты будут проводить работы по усилению контактной сети на участке от Царицына до Подольска. Ради этого будет закрыт главный путь, из-за чего поезда будут следовать в реверсивном движении.

Как отметили в департаменте, в связи с этим интервалы движения составов будут увеличены до 20 минут. При этом часть поездов отменят, а некоторые проследуют без остановок от Подольска до Царицына.

"Время работы на обоих направлениях сокращено. После полуночи нет движения в сторону Москвы на Курском направлении", – говорится в сообщении.

График движения поездов можно посмотреть на сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что с 13 декабря по 21 февраля на станции "Киевская" Кольцевой линии столичного метро будут проводить капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим возможны изменения в режиме работы вестибюля станции в часы пик.



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