В работе вестибюля станции метро "Киевская" возможны изменения из-за ремонта эскалатора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В режиме работы вестибюля станции "Киевская" Кольцевой линии столичного метро возможны изменения в связи с капитальным ремонтом эскалатора, который будет осуществляться с 13 декабря по 21 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На станции "Киевская" Кольцевой линии с 13 декабря 2022 года по 21 февраля 2023 года идет плановый капитальный ремонт эскалатора. В связи с ремонтом в часы пик возможны ситуативные изменения в режиме работы вестибюля и пересадок на станции Арбатско-Покровской и Филевской линий", – говорится в сообщении.

Эскалаторы требуют своевременного ремонта для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Отмечается, что в Московском метрополитене установлены одни из наиболее строгих в мире требований к содержанию транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на станции московского метро "Шаболовская" в утренние часы пик возможно изменение режима работы вестибюля из-за ремонта эскалаторов. В случае увеличения числа пассажиров вестибюль может работать только для выхода.

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