В Крыму ответили на заявление Киева по запуску поездов на полуостров

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление украинского "представителя президента в Крыму" Антона Кориневича, который пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.

"Во-первых, крымчане не знают никакого украинского "представителя президента в Крыму". Во-вторых, попытка вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации неоднократно повторяется со стороны правительства Украины. Естественно, подобные заявления не имеют никаких последствий", – цитирует RT слова Гемпеля.

Он добавил, что Крымский мост построен по всем требования экологического характера и правомерно, не как ранее утверждал Антон Кориневич.

8 ноября открылась продажа билетов на пассажирские составы, которые начнут курсировать через Крымский мост. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе – около трех тысяч рублей, а СВ обойдется в 10 тысяч.

Из Санкт-Петербурга до Севастополя в плацкарте можно добраться по цене от трех с половиной тысяч, купе же будет стоить почти четыре. Выбрать и оплатить билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании-перевозчика.

Пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования "Таврия". Первый поезд отправится в Крым 23 декабря из Санкт-Петербурга. А сообщение Москва – Симферополь откроют 24 числа. Первая "Таврия" из столицы уедет с Казанского вокзала и пробудет в пути около полутора суток. Ранее эксперты рассказали, что запуск железнодорожной части Крымского моста может увеличить турпоток на десять процентов.

