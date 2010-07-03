Более 10 тыс ж/д билетов в Крым и обратно приобрели за двое суток

Более 10 тысяч билетов купили за двое суток продаж на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно за двое суток продаж. Об этом сообщил оператор "Гранд Сервис Экспресс", передает ТАСС.

Самое популярное направление – Москва – Симферополь. В двухэтажных поездах можно купить места в купе и СВ. Минимальная цена билетов составляет 3 и 10 тысяч рублей соответственно.

Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, соединяющий Санкт-Петербург с Севастополем.

Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря, "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45.

