Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прямые поезда между Севастополем и Москвой запустят весной 2020 года.

"Вчера я пригласил директора транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" Александра Ганова приехать в Севастополь, чтобы обсудить, когда сможем запустить движение до Москвы. Удалось договориться, что веснoй регулярный пoезд будет ходить из нашего города в стoлицу", – написал в своем Instagram-аккаунте врио губернатора Михаил Развожаев.

8 ноября открылась продажа билетов на пассажирские составы, которые начнут курсировать через Крымский мост. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе – около трех тысяч рублей, а СВ обойдется в 10 тысяч.

Из Санкт-Петербурга до Севастополя в плацкарте можно добраться по цене от трех с половиной тысяч, купе же будет стоить почти четыре. Выбрать и оплатить билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании-перевозчика.

Пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования "Таврия". Первый поезд отправится в Крым 23 декабря из Санкт-Петербурга. А сообщение Москва – Симферополь откроют 24 числа. Первая "Таврия" из столицы уедет с Казанского вокзала и пробудет в пути около полутора суток. Ранее эксперты рассказали, что запуск железнодорожной части Крымского моста может увеличить турпоток на десять процентов.

