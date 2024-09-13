Дептранс предупредил о росте числа автомобилей на дорогах Москвы осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С наступлением осени число автомобилей на дорогах Москвы увеличилось. Движение становится интенсивнее, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в пятницу, 13 сентября, горожане отправляются за город, в связи с чем плотный поток фиксируется на Московской кольцевой автомобильной дороге на внутренней стороне в районе проспекта Генерала Дорохова, улицы Свободы и улицы Подольских Курсантов.

Кроме того, вечером прогнозируются затруднения движения на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону области, на Садовом кольце от улицы Земляного Вала до Оружейного переулка.

Для поездок водителям рекомендовали выбирать городской транспорт. В ведомстве объяснили, что на движение влияют короткий рабочий день, мелкие аварии и ремонтные работы.

"Управляя автомобилем, не отвлекайтесь на телефон, избегайте резких маневров", – предупредил Дептранс.

Ранее схему движения для автомобилей адаптировали на перекрестке улиц Подольских Курсантов, Харьковской и Ступинского проезда в Бирюлеве Западном. Благодаря этому скорость движения увеличилась на 5–15%. Раньше машины двигались в двух направлениях: из Бирюлева в центр и обратно. После открытия Юго-Восточной хорды здесь появился поток с МКАД.

