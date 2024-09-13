Расписание поездов на МЦД-3 изменится 14 и 15 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание поездов на МЦД-3 изменится в выходные дни, 14 и 15 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Так, в период с 13:00 субботы до 13:00 воскресенья интервалы движения электричек на станции Митьково будут увеличены до 30 минут, а посадка и высадка пассажиров будет проводиться по 1-му пути.

Также изменениям подвергнется время отправления поездов. Последняя электричка в сторону Ипподрома отправится 14 сентября в 23:53, а в направлении Зеленограда-Крюкова – в 00:32. На следующий день самый поздний поезд в сторону Ипподрома уедет в 00:33, а в сторону Зеленограда-Крюкова – в 00:32.

Корректировки будут внесены и в график движения поездов на Ленинградском направлении. Интервалы движения там увеличатся до 20 минут. Также в расписании будет отражено измененное время отправления последних электричек.

На Казанском направлении тоже увеличат интервалы движения до 20 минут и изменят время отправления самых поздних поездов МЦД. При этом часть электричек дальнего пригорода отменена, а некоторые из них проследуют по измененным и укороченным маршрутам.

Во время окон специалисты капитально отремонтируют пути на участке от Перова до Казанского вокзала, а также проведут работы по модернизации путевой инфраструктуры станции Рижская.

Вместе с тем изменится график движения поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов. Изменения будут действовать в период с 23:20 до 06:20 13–15 сентября. Это связано с развитием инфраструктуры на станции "Одинцово" для техобслуживания составов.