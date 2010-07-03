Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся с 12 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Схема движения наземного транспорта изменится с 12 октября в шести округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На юго-западе столицы и в ТиНАО последний автобус маршрута № 991 будет отправляться от станции метро "Теплый Стан" в 00:10, а от Нововатутинского проспекта – в 00:38.
На юге Москвы автобус №192 будет ходить от остановки "Платформа Москворечье" до остановки "Сабурово" по Проектируемому проезду №4902. Остановка "Сабурово" на Каширском шоссе останется только по направлению в сторону центра.
С 14 октября на маршруте автобуса № 700 по будням организуют короткие рейсы между станцией метро "Нагатинская" и Новоданиловской набережной. Автобусы будут ходить с 07:00 до 21:00.
На востоке города восстановят движение трамваев по проспекту Буденного между метро "Семеновская" и шоссе Энтузиастов. В то же время маршрут автобуса №036 прекратит работу.
Из-за ремонта путей на Преображенском Валу трамваи № 2 и № 38 не будут ходить между станциями "Преображенская площадь" и "Семеновская". Вместо них выйдут автобусы № 02.
По Лефортовскому мосту в эти выходные не будут ходить трамваи. Вместо них можно воспользоваться автобусами №050, №425 и троллейбусом №24. Также изменится время работы автобуса №991.
Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
Ранее сообщалось, что движение на участке Северо-Восточной хорды ограничат 13 октября из-за съемок фильма. Ограничение будет действовать в районе дома 3А, строения 1 на улице Пермской с 6:00 до 18:00. Уточняется, что движение перекроют на двух полосах
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