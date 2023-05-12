Парад поездов впервые пройдет на БКЛ в Москве 13 и 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парад поездов впервые пройдет на Большой кольцевой линии 13 и 14 мая, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что уже 15 мая Московский метрополитен отметит 88-й день рождения. По этому поводу специально для пассажиров подготовили праздничную программу.

Так, в выходные на БКЛ можно будет увидеть и прокатиться в семи составах различных моделей. Кроме того, с 13 по 16 мая на станции "Партизанская" пройдет выставка ретровагонов – будут представлены пять исторических вагонов, в том числе служебных. Также артисты записали аудиопоздравления в честь дня рождения метро. Для пассажиров проведут конкурс в соцсети "ВКонтакте".

"Ко дню рождения метро мы подготовили много интересного – приглашаю всех присоединиться к нашему празднику", – сказал заммэра.

По словам Ликсутова, за 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы. По будням там совершается около восьми миллионов поездок. При этом по поручению Сергея Собянина метро продолжает развиваться огромными темпами: строятся новые линии, закупается современный подвижной состав, повышается уровень пассажирских сервисов.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил об утверждении проектов строительства двух последних участков Бирюлевской линии столичного метрополитена. Согласно проектам, строящуюся ветку продлят в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

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