Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность 700 тыс москвичам

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Строящаяся Бирюлевская линия метро соединит семь районов Москвы, в которых проживают и работают более 700 тысяч москвичей. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Новые станции позволят не только быстрее и удобнее передвигать по городу, но и существенно разгрузят южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий", – заявила Княжевская.

Бирюлевская ветка будет проходить через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники. По словам председателя Москомархитектуры, благодаря новой линии доступ к метрополитену появится у жителей вновь возводимых жилых кварталов, в том числе строящихся по программе реновации.

Как уточнила Княжевская, новые станции метро должны разгрузить наземный транспорт и уменьшить интенсивность автомобильного трафика.

Общая длина проектируемых участков составляет 16 километров, на ней планируется построить 7 станций. Проект первого участка был утвержден в 2021 году. В него вошли 3 станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар". При этом суммарная протяженность линии после завершения работ достигнет около 22 километров.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев утвердил проекты строительства двух последних участков Бирюлевской линии столичного метрополитена. Согласно ним, строящуюся ветку продлят в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

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