Свыше 28 млн поездок в метро и на МЦК оплатили москвичи банковскими картами в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 28 млн поездок пассажиры метро и Московского центрального кольца (МЦК) оплатили банковскими картами в сентябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В начале года в метро и на МЦК обновили почти четыре тысячи турникетов. Благодаря этому оплатить поездку банковской картой можно на каждом устройстве, добавили в Дептрансе.

Как рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов, новое оборудование срабатывает в два раза быстрее, а при оплате с помощью биометрии – в три раза. Крупный шрифт и яркая обводка помогают удобно пользоваться турникетом слабовидящим, сказал он.

В заключение Ликсутов отметил, что на турникетах установлен считыватель QR-кодов, с помощью которого скоро получится оплачивать поездку по системе быстрых платежей.

Ранее сообщалось, что виртуальную карту "Тройка" начали тестировать на наземном городском транспорте и Московских центральных диаметрах (МЦД).

По словам Ликсутова, после успешных тестов и полноценного запуска виртуальной "Тройки" пассажиры смогут отказаться от пластиковой карты. Аналог позволит оплачивать поездку с помощью телефона.

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