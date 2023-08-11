Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении 12–14 августа

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов значительно изменится на Ленинградском направлении МЖД с 12 по 14 августа из-за подготовки к запуску МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Изменения в расписании необходимы для подготовки к запуску D3: будут проводить работы по соединению двух направлений – Ленинградского и Казанского, а также строить станцию в Зеленограде и реконструировать станцию Ховрино", – говорится в сообщении.

Так, в предстоящие выходные часть поездов отменят, некоторые будут следовать только от/до станций Сходня и Химки или от/до станции Поварово. Кроме того, некоторые составы не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш при движении в Москву. В направлении Зеленограда также отменят часть остановок. Интервалы движения до Ленинградского вокзала увеличатся до 1,5 часа.

В понедельник же будут действовать ограничения, которые вводились с 17 июля по 4 августа. В частности, часть поездов проследует от/до станций Сходня, Химки или Грачевская. Интервалы движения будут увеличены до 30 минут, однако в определенные временные промежутки при движении в Москву они будут достигать 2,5 часа. С 10:30 до 14:00 не будет движения поездов в сторону Москвы.

Тем не менее в Дептрансе указали, что в указанный период проезд в экспрессах будет осуществляться по билетам обычных электропоездов. Кроме того, в качестве альтернативы, чтобы добраться до центра города, пассажиры смогут воспользоваться маршрутами наземного транспорта.

Ранее стало известно, что в рамках подготовки к запуску МЦД-3 график движения поездов на Ленинградском направлении изменится также 15–16 августа. В эти дни на всем направлении будущего диаметра в тестовом режиме начнут ходить поезда "Иволга 3.0" и ЭП2Д, используемые на МЦД.

