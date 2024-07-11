Космонавт Олег Артемьев обсудил строительство Бирюлевской линии метро с жителями

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Депутат Мосгордумы, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев обсудил этапы и перспективы строительства Бирюлевской линии метро с активными жителями, встреча с которыми состоялась в рамках курируемого им проекта "Бирюлево – это клево", передает Агентство "Москва".

"Важно, чтобы новая ветка метро стала удобной и безопасной. При этом наших жителей очень интересует и дизайн будущих станций. Некоторые концептуальные решения уже публиковались в интернете. Но окончательное решение по дизайну и цветовому оформлению еще не принято. В настоящее время дорабатываются материалы по визуализации и архитектурному облику станционных комплексов", – отметил Олег Артемьев.

По его словам, планируется и дальше проводить встречи с жителями в рамках проекта "Бирюлево – это клево", чтобы оперативно информировать их обо всех изменениях и нововведениях в ходе строительства новой линии метро.

"Бирюлевская линия метро – долгожданный проект, который улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч москвичей. Новая линия свяжет район с центром города и сделает Бирюлево еще более привлекательным для жизни и работы. Сейчас ведутся проектные и подготовительные работы. Строителям предстоит пройти 22 километра и возвести 10 станций. Уверен, что с появлением новой ветки московское метро станет еще удобнее, подтверждая звание самого современного в мире", – подчеркнул Артемьев.

Бирюлевская линия метро может появиться в Москве в 2027 году. Новая ветка начнется от станции "ЗИЛ" и пройдет до района Бирюлево Западное.

Новая линия столичного метро пройдет через семь городских районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Ожидается, что ее протяженность составит свыше 20 километров, на ней разместятся десять станций.

