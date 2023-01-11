Несколько поездов задерживаются на Ярославском направлении в сторону Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Поезд встал у платформы Циолковская, из-за чего несколько составов в сторону Москвы на Монинском ответвлении Ярославского направления задерживаются, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Поезд остановился по техническим причинам. Его уже убрал вспомогательный состав. МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздания.

Ранее локомотивная бригада ЦППК предотвратила столкновение электрички и грузовика на Савеловском направлении около станции Каналстрой.

Благодаря профессиональным действиям машиниста Сергея Шестова и помощника машиниста Сергея Симонова удалось избежать аварии.

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