Движение было перекрыто на участке Большой Никитской улицы из-за возгорания

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на участке Большой Никитской улицы было временно перекрыто. Причиной для этого стало возгорание, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Огонь заметили в районе дома 15, строения 1. Водители не могли проехать по Большой Никитской в обе стороны, пока на месте происшествия работали сотрудники оперативных и экстренных служб.

К настоящему моменту движение восстановили.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 4-го километра МКАД. Авария произошла перед съездом № 4. Сразу после ДТП транспорт мог двигаться только по двум полосам из шести.