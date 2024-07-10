Трамваи пяти маршрутов задерживаются на Волоколамском шоссе по техпричинам

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По техническим причинам задерживаются трамваи на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что около 20:30 в районе остановки "Панфиловский путепровод" трамвай, следовавший по маршруту № 30, был остановлен для проверки путевой инфраструктуры.

Маршруты трамваев № 6, 15, 28, 30 и 31 временно изменены. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

"Для проезда на участке от Пехотной улицы до улицы Панфилова можно воспользоваться автобусами по Волоколамскому шоссе", – добавили в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что информация о сходе трамвая не соответствует действительности. На месте находятся специалисты столичного метрополитена, они работают над скорейшим восстановлением движения.

10 июля стало известно, что в Москве электробусы заменили автобусы на маршрутах т19, 138 и 787. Они проходят через 14 районов и соединяют 20 станций рельсового каркаса. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, комфортные поездки обеспечивают 37 инновационных машин отечественного производства. Всего в городе курсируют свыше 1 760 электробусов на более чем 130 маршрутах.

