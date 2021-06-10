Автоэксперт оценил идею внести изменения в правила оформления ОСАГО

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил возможный отказ от техосмотра при оформлении ОСАГО, передает RT.
Данная мера потенциально коснется только частных автовладельцев. Специалист выразил удовлетворенность таким решением и отметил, что вместе с коллегами активно боролся за такой механизм.
"Мы за эту инициативу выступали много лет. И сейчас я могу сказать, что мы этому очень рады. Если у вас, допустим, автомобиль до 10 лет, точно можно сделать добровольное ТО. Собственно говоря, изначально мы за это выступали, потому что можно стимулировать проходить ТО, а не заставлять", – объяснил Канаев.
По мнению автоэксперта, когда автомобиль является в частном пользовании, человек более склонен проходить техосмотр, а значит, ущерба безопасности можно не ожидать.
Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников объявил, что в МВД предлагают разрешить владельцам легковых автомобилей проходить техосмотр в добровольном порядке. Данная мера затронет транспорт, задействованный в перевозках.
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