Автоэксперт оценил идею внести изменения в правила оформления ОСАГО

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил возможный отказ от техосмотра при оформлении ОСАГО, передает RT.

Данная мера потенциально коснется только частных автовладельцев. Специалист выразил удовлетворенность таким решением и отметил, что вместе с коллегами активно боролся за такой механизм.

"Мы за эту инициативу выступали много лет. И сейчас я могу сказать, что мы этому очень рады. Если у вас, допустим, автомобиль до 10 лет, точно можно сделать добровольное ТО. Собственно говоря, изначально мы за это выступали, потому что можно стимулировать проходить ТО, а не заставлять", – объяснил Канаев.

По мнению автоэксперта, когда автомобиль является в частном пользовании, человек более склонен проходить техосмотр, а значит, ущерба безопасности можно не ожидать.

Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников объявил, что в МВД предлагают разрешить владельцам легковых автомобилей проходить техосмотр в добровольном порядке. Данная мера затронет транспорт, задействованный в перевозках.