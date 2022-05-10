На Таганско-Краснопресненской линии метро приостановлено движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро приостановлено из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Нет движения поездов от "Планерной" до "Октябрьского Поля" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в движении поездов на Московском центральном кольце. Составы временно следовали с увеличенными интервалами.