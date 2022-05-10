Движение на МЦК восстановили после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения на Московском центральном кольце (МЦК) ввели в график. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на МЦК по часовой стрелке осуществляется в соответствии с графиком" – указали в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам движение на Московском центральном кольце временно осуществляется с увеличенными интервалами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице России создана совершенно новая транспортная система. Среди перспективных проектов он, в частности, назвал Большую кольцевую линию метро.