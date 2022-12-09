Московских водителей предупредили о вечерних заторах в 9 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в Москве ожидаются заторы в 9 баллов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ожидается, что движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, МКАД, ТТК и на вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, заторы уже образовались на проспекте Андропова, МКАД в районе Симферопольского шоссе и ТТК в районе Тульской эстакады.

В департаменте отметили, что из-за короткого рабочего дня час пик начался около 16:00. Дорожную ситуацию осложняют гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, а также строительные работы.

"Будьте внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на гаджеты и аккуратнее на съездах с эстакад и мостов", – говорится в сообщении.

Москвичей призвали воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на время после 20:00, когда дороги станут свободнее.

Ранее гендиректор компании "Астралаб" Сергей Ласкин рассказал, что фиксирующие нарушения ПДД дорожные камеры оснащены неявными опциями, но в России такой функционал пока что не задействован. В случае если водитель совершает опасные маневры на высокой скорости, камере удастся запечатлеть результат лишь по одной полосе.



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