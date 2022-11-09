20:38Транспорт
В Москве оценили уровень агрессии автомобилистов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сервис Dostavista провел опрос, чтобы оценить уровень агрессии столичных автомобилистов. Об этом пишет "Мослента".
Отмечается, что в социологическом исследовании приняли участие свыше тысячи автокурьеров. Результаты опроса оказались следующими:
- 42% не заметили роста агрессии, однако отметили, что она остается на высоком уровне;
- 24% заявили, что уровень агрессии на столичных дорогах вырос с начала 2022 года;
- 18% назвали атмосферу на дорогах доброжелательной.
Кроме того, треть участников опроса сообщили, что заторов на дорогах стало больше с начала этого года. В свою очередь, 47% заявили, что заторы – это один из главных проблемных вопросов города.
Ранее специалисты ЦОДД предупредили москвичей, что самым аварийным сезоном на дорогах является осень. По статистике, в этот период автомобилисты на 38% чаще попадают в ДТП, чем зимой.
Выяснилось, что реже всего аварии происходят по воскресеньям. Наибольшее число ДТП случается с 17:00 до 21:00, а наименьшее – с 01:00 до 07:00.
На втором месте по числу аварий в Москве оказалась весна. В этот период их количество после зимы растет примерно на 20%. Основная причина повышенной аварийности – неправильный выбор скоростного режима. Также распространенная ошибка автолюбителей заключается в том, что они не вовремя меняют резину.
ДТП произошло на ТТК
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