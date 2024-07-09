Бесплатная раздача воды началась в транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажиры московского транспорта вновь смогут получить бесплатную воду в связи с установившейся в городе жарой, сообщили представители столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

Инспекторы ЦОМП предлагают горожанам бесплатную воду на станции "Измайловская" Арбатско-Покровской линии метро, а также на станциях "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская" Филевской линии и на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

Кроме того, получить воду москвичи смогут и на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Южные ворота и Северные ворота. В период с 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК будут предлагать бесплатную воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Бесплатную воду также смогут получить пассажиры поездов, которые будут останавливаться на станциях МЦД-2 Подольск и Тушинская, МЦД-2 и МЦД-4 Площадь трех вокзалов, МЦД-3 Выхино и на железнодорожной станции Мытищи.

Раздачей воды занимаются и сотрудники МТППК, которые работают на Ленинградском вокзале и на железнодорожных станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

Воду предложат и пассажирам экспресс-автобусов "Аэроэкспресса". Получить ее можно будет также на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

Представители департамента подчеркнули, что ведомство следит за температурой воздуха в столичном регионе. В случае необходимости список станций, на которых пассажиры могут получить воду, будет обновлен.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам транспорта и глава Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что воду в столичном транспорте в связи с жарой раздавали и в понедельник, 8 июля. Он уточнил, что по итогам дня горожане взяли около 3,5 тысячи бутылок.

В связи с жарой москвичей попросили избегать длительного нахождения на улице и позаботиться о домашних животных. Городские службы непрерывно ведут мониторинг улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.